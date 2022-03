Jojo Todynho é a primeira confirmada da 'Dança dos Famosos': 'Vai ser uma superação'

O primeiro nome da "Dança dos Famosos" foi confirmado hoje durante o "Encontro": é Jojo Todynho. A cantora não esconde a animação e revela as suas expectativas para o desafio: “Espero superar todos os meus limites e surpreender as pessoas. Que desafio! Não estou ensaiando ainda, só fazendo os cuidados pré-dança, como fisioterapia e drenagem. Espero descobrir uma Jojo que eu ainda não conheço. Quando criança, eu queria fazer balé, mas como tinha muita energia, acabei fazendo luta. Vai ser um momento histórico na minha vida porque vou estar realizando um sonho, o de dançar. E vai ser uma superação. Estou pronta!”.

Uma nova temporada da ‘Dança dos Famosos’ vem aí! A partir do próximo domingo, dia 27, Luciano Huck assume o comando do quadro e apresenta ao público quem são as 12 celebridades que toparam encarar a competição – e a escalação desse time promete surpreender.

Nos próximos meses, os participantes precisarão de muito molejo para se jogar em diversos estilos de dança diferentes. A edição deste ano conta ainda com um novo júri: serão três jurados fixos e dois convidados famosos a cada semana. Os professores também são um destaque à parte nesta edição, com nomes já conhecidos do público nas redes sociais. O quadro, consagrado e querido pelos brasileiros, ganha também um quê de reality, revelando ainda mais detalhes dos ensaios e dos bastidores da competição.

Nesta semana, o "Domingão com Huck" vai ao ar após o 'The Masked Singer Brasil'. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção artística de Hélio Vargas e direção geral de Clarissa Lopes.

Jojo teve seu nome vazado ao longo da última semana, além dela, os nomes de Gil do Vigor e Gkay também estão sendo especulados. Huck contou que os nomes dessa temporada serão divulgados no "Mais Você" nesta quinta-feira, 24.