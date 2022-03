Alinne Moraes aparece em restaurante do Rio de Janeiro com novo visual

A atriz Alinne Moraes está de cabelo novo! No ar como Bárbara em "Um Lugar Além do Sol", trama na qual vive par romântico com ex-namorado Cauã Reymond, a global de 38 anos entrou para o time das famosas adeptas dos curtinhos.

Antes com fios abaixo dos ombros, Alinne aderiu ao long bob para marcar seu retorno aos desfiles. Ela iniciou a carreira como modelo, mas ficou afastada dos eventos por conta da pandemia.