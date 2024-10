Gaby Amarantos lança ‘Laje de Nazaré’ para celebrar a fé e a diversidade da periferia

Belém vai ganhar mais uma programação cultural para entrar no calendário do mês de outubro! A cantora Gaby Amarantos vai lançar no próximo sábado (12/10), durante o Círio Fluvial, o projeto "Laje de Nazaré", com o intuito destacar a diversidade e a fé das comunidades periféricas no contexto do Círio de Nazaré.

A iniciativa contará com embaixadores como Gretchen, Leona Vingativa, Marcos Maderito e Carol Pedroso, que se unem para promover a cultura regional e fortalecer a missão do projeto.

O Grupo Liberal teve acesso à programação completo, que inicia na sexta-feira (11/10) com o Auto do Círio, onde Gaby será indicada como embaixadora para 2025; no sábado (12/10), Gaby fará o lançamento oficial do “Laje de Nazaré”; em seguida, domingo (13/10), a cantora participará da grande procissão, além de apoiar um projeto solidário que distribui água aos devotos.

As comemorações se encerram com o Festival Endoida, que terá show de Viviane Batidão e a participação de Gaby, celebrando a fé e a alegria do povo.