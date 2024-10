Gaby Amarantos será indicada como embaixadora do Auto do Círio 2025

A cantora Gaby Amarantos será indicada como embaixadora do Auto do Círio para o ano de 2025. O anúncio oficial deve ocorrer nesta sexta-feira (11/10) durante a celebração cultural e religiosa, que tradicionalmente acontece na sexta-feira anterior à grande procissão do Círio de Nazaré, em Belém. O Auto do Círio, que une apresentações artísticas de teatro, música e dança, homenageia Nossa Senhora de Nazaré e é um dos mais importantes momentos de integração entre a arte popular e a fé no estado do Pará.

O evento, em sua 30ª edição, terá como tema “Bendita és tu, Mãe Terra: Nossa Senhora de todas as lutas”, e busca ressaltar a importância da preservação do planeta e do sagrado feminino. Os participantes do cortejo se concentrarão a partir das 19h na Praça do Carmo, no centro histórico de Belém, de onde seguirão pelas ruas da cidade. A apresentação deve atrair um grande público, reforçando o elo entre tradição, espiritualidade e consciência ambiental.