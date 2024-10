Dia Internacional do Café: relembre sucesso de Gaby Amarantos com o tema e a mística que o envolve

Nesta terça-feira, 1º de outubro, é celebrado Dia Internacional do Café. O grão que é consumido mundialmente, faz parte de uma cultura de diversos países, além de movimentar a economia.

Para comemorar esse momento, separamos uma das músicas paraenses mais estouradas do Brasil, que aborda o tema e mística que o envolve.

A música Xirley, de Gaby Amarantos, ganhou o Brasil em 2012. Na letra o trecho que diz "Quando tu for na casa dela, lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar", gerou curiosidade no público.

No lançamento da canção, há mais de 10 anos, Gaby precisou explicar o que significa da letra.

A paraense contou na sua participação no Encontro com Fátima Bernardes, em setembro de 2012, que a técnica é para conquistar a pessoa amada: "Sempre ensino para as minhas amigas. É colocar o café para coar em um calcinha e depois dar para ele beber. Mas sempre digo para elas pensarem bem se é isso mesmo que querem, porque isso prende mesmo".

Porém, na ocasião, ela garantiu que nunca usou a mandinga para se dar bem no amor. "Como diz Ivete Sangalo, a mainha sempre teve fila boa. Nunca precisei disso para conquistar, não", afirmou.

O clipe de "Xirley" tem mais de 600 mil visualizações, inclusive, nas imagens é possível aprender como se faz o feitiço. Veja:

Em 2022, nos bastidores da novela Além da Ilusão", da TV Globo, onde ela interpretava a Emília, Gaby Amarantos trollou o elenco ao "servir" café coado na calcinha.

Nas imagens, postadas por ela no seu perfil no Instagram, a cantora e atriz aparece colocando o café em uma xícara e servindo para os atores estavam nos corredores do Projac.

"XIRLEY passou distribuindo café coado na calcinha prus meus zamigle!", escreveu Gaby na legenda do vídeo. Relembre: