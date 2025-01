Gaby Amarantos comenta 'maternidade compartilhada' com a irmã e criação de filha autista

Gaby Amarantos é mãe biológica de Davi, de 15 anos, mas há dez anos, ela tem outras duas meninas. Ela divide a maternidade com a irmã Biele, que assim como ela, é mãe solo.

As meninas, uma de 18 anos e outra de oito anos, são sobrinhas da cantora, porém elas a chamam de mãe, assim como Davi chama sua tia de mãe.

"Quando comecei a estourar nacionalmente, minha mãe é quem cuidava do Davi para eu poder viajar. Então, ela faleceu (de um câncer fulminante), meu filho tinha cinco anos, e minha irmã, Biele, disse: 'Vai, que eu seguro as pontas'. Minha irmã é minha grande parceira de vida, temos essa parceria linda, e decidimos compartilhar a criação dos nossos três filhos lindos. As crianças chamam a gente de mãe e vemos o quanto isso reflete na criação deles positivamente", diz Gaby em entrevista ao Extra.

Com essa junção, as duas também se tornaram "mães atípicas". A jovem Adriele, que acaba de completar 18 anos, é autista.

"Às vezes, minha irmã e eu nos olhamos e até nos emocionamos com o tanto que Drica nos ensina. Fizemos recentemente uma festa de 18 anos para nossa filha com tudo que ela queria. E era muito mais intimista, sem muito barulho, por conta do autismo. A gente também faz muita terapia para aprender a lidar com todas as questões envolvidas com a maternidade", conta.