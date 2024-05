‘Fui imitada com crueldade’, diz Susana Vieira sobre performance de Dani Calabresa

A atriz Susana Vieira, 81 anos, criticou uma imitação feita pela comediante e atriz Dani Calabresa, 42 anos. No livro “Senhora do Meu Destino”, autobiografia escrita por Susana, ela relembra uma performance feita por Dani e considera o ato como desrespeitoso.

A comediante imitou a participação de Susana no antigo “Domingão do Faustão”, em 2010. Durante o programa, a atriz cantou a música “Per Amore”, de Zizi Possi, e errou a letra em italiano. “Eu fui gravar um CD com músicas de novelas em que tinha trabalhado. E escolhi um repertório muito chique, mas entrei num processo de muita exaustão e fiquei rouca”, explicou.

Susana se surpreendeu com o pedido de Faustão, já que outra música estava combinada para o dia. Segundo a atriz, não tinha balé e playback, e ela estava lendo mal. “Foi terrível. Até hoje eu não compreendi essa atitude do Fausto Silva. Foi o maior vexame da minha vida. E pior foi ver isso virar meme, o que me fez mal”, relatou.

Dani Calabresa replicou a apresentação de Susana Vieira, o que deixou a atriz chateada. “Fui imitada até com crueldade”, classificou Susana. A atriz destaca que se sentou de mal jeito no colo do filho e, por isso, seu seio ficou de fora - acontecimento destacado pela comediante. “Não há como compreender esse desrespeito profissional e pessoal”, destacou Susana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)