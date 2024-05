O que é Leucemia Linfocítica Crônica? Entenda diagnóstico de Susana Vieira

Susana Vieira revelou que sofre de leucemia linfocítica crônica, uma doença incurável e autoimune, em entrevista ao Fantástico, no último domingo (19/5). O diagnóstico para a atriz de 81 anos veio em 2015. “É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade você fica preocupada. [Mas] estou em paz”, afirmou.

Vieira revelou que está lançando uma biografia, intitulada “A Senhora do Meu Destino”, inspirada na personagem Maria do Carmo da novela “Senhora do Destino”. "É a senhora do destino, porque eu fui autora de mim mesma", explicou. Entenda o diagnóstico da atriz:

O que é Leucemia Linfocítica Crônica?

É um subtipo de leucemia mais frequente em adultos, principalmente acima de 50 anos. A doença ocorre quando, os glóbulos brancos, neste caso os linfócitos, adoecem e passam a se desenvolver de forma descontrolada e disfuncional, acumulando-se no sangue e nos linfonodos.

Quais são os sinais e sintomas da doença?

Os pacientes são geralmente assintomáticos a princípio, com início insidioso de sintomas não específicos, como, por exemplo, fraqueza, fadiga, febre ou anorexia.

O que causa a Leucemia Linfocítica Crônica?

Não se sabe ao certo quais são esses fatores que desencadeiam a doença, mas é importante salientar que se tratam de distúrbios adquiridos, e não hereditários.