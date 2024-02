Susana Vieira comemora renovação de contrato com a Globo, em meio a baixas na emissora

No auge dos 81 anos, a atriz Susana Vieira contou que renovou o contrato de exclusividade com a Rede Globo. Com as baixas na emissora, a atriz disse que chegou a temer o fim do vínculo trabalhista.

A entrevista da atriz ao Multishow, durante o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado (17), viralizou nas redes sociais após ela comemorar a renovação do contrato com a emissora de televisão.

"Tô na Globo. Renovei o contrato com a Globo. Tem que contar isso, né, gente? Porque foi todo mundo assim [Susana faz sinal negativo com a mão]. E eu tô lá", celebrou Susana Vieira.

A artista contou, ainda, que vai desfilar pela escola Grande Rio, no Carnaval de 2025. "Ano que vem, você vai me entrevistar e eu vou estar toda vestida de Carnaval, na Grande Rio, é óbvio", afirmou.