Flávia Alessandra estreia como musa do Salgueiro: 'feliz e honrada'

A atriz Flávia Alessandra será a nova musa do Salgueiro para o Carnaval 2025. A novidade foi anunciada em uma postagem feita em conjunto com a escola de samba do Rio de Janeiro, nas redes sociais, nesta terça (29)

Flavia surpreendeu a web com uma foto ousada, em que aparece de costas, para fazer o anúncio. No registro, a artista posou apenas com a parte de baixo do biquíni vermelho, com o nome "Salgueiro" marcado nas costas. Veja:

"Com o Salgueiro, sigo de corpo fechado! Como uma verdadeira tijucana, é uma honra ser a nova musa do Salgueiro. Vamos juntos levar para a avenida toda a força, proteção e a garra dessa comunidade que tanto amo", escreveu.