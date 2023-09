Filipe Ret e a sua namorada são flagrados com 'mão boba' em aeroporto; fotos

Filipe Ret e a sua namorada Agatha Sá, foram flagrados desembarcando em um aeroporto do Rio de Janeiro. Sem se importar com os paparazis e fãs, os dois andaram pelo local com as mãos dentro da calça um do outro. O clima de carinho entre eles era evidente, inclusive, eles estavam andando abraçadinhos.

Atendendo aos fãs, Filipe Ret não tirou a mão das nádegas de Agatha nem durante a selfie.

Mão boba Filipe Ret e namorada (Fotos: Rodrigo Adao / AgNews)

