Filho de Sthefany Brito recebe alta de hospital no Rio de Janeiro

Sthefany Brito usou as redes sociais para informar que o seu filho Enrico, está bem. O menino, de 2 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (26), após ter sido internado no mesmo hospital que o seu irmão Kayky Brito está, no Rio de Janeiro. A criança chegou ao local no último domingo (24).

A atriz explicou o motivo da internação para os seus seguidores e agradeceu pelo apoio: "Muito obrigada pelas mensagens de carinho e de preocupação com o Enrico. No sábado, um mosquitinho picou e ele ficou com o olhinho um pouco inchado. Dei um antialérgico, porque isso já tinha acontecido algumas vezes, mas no domingo ele acordou com o olhinho direito inchado, vermelho e fechado. Não conseguia abrir. A pediatra falou: 'Vai para o hospital'. Lembro da sensação, minhas pernas bambeavam quando ouvi a palavra hospital."

"Foi celulite ocular. Virou porta de entrada de bactéria. Fomos e lá ficamos até hoje", contou Sthefany.

Após a alta de Enrico, filho da artista e do empresário Igor Raschkovsky, ela se emocionou com a notícia e lembrou que precisou ficar dois dias sem ver o irmão, para poder cuidar de seu filho: "Impossível não falar do meu irmão. Quando a pediatra falou 'hospital', que coisa horrorosa, mas pensei que podia ser o mesmo porque eu poderia visitar meu irmão. Fiquei dois dias sem conseguir vê-lo. Mas, enfim, Deus é maravilhoso. Tenho recebido mensagens de: 'Ai, não sei de onde você tira forças'. Nem eu! Não tenho a menor ideia. Acho que é do amor pelo meu irmão, amor pelo bem mais precioso que é o meu filho, que precisou de mim e que eu achava que não tinha mais forças, mas é isso.

Quando ocorreu a internação, Sthefany fez um desabafo nas redes sociais sobre o momento e lamentou não poder estar com o irmão. Kayky segue internado há mais de um mês se recuperando de um atropelamento na orla da Barra da Tijuca: "E quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação para reforçar nossa fé e o amor Dele por nós."

"Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercado de muito amor, paciência, carinho, cuidados e super-heróis! Estou com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe!”, escreveu ela na ocasião.