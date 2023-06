Filho de Preta Gil fala que tratamento da mãe contra câncer está em fase mais tranquila

O filho de Preta Gil, Francisco Gil, de 28 anos, falou do tratamento da mãe contra um câncer no intestino. Francisco é vocalista da banda Gilsons. Segundo ele, a mãe está "cercada de amor" e chegou em uma fase do tratamento mais calma. "Ela está bem, em uma fase mais tranquila do tratamento. Vai dar tudo certo. Estamos confiantes e ela está cercada de amor", disse ao gshow.

A banda Gilsons venceu como Melhor Grupo Pop Rock na 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que ocorreu na noite da última quarta-feira (31), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O grupo é formado por ele, José Gil e João Gil, respectivamente filho e neto de Gilberto Gil.

"Esse prêmio é muito importante, porque é a oportunidade de trazer o reconhecimento, colocar a nossa cena em evidência. A nossa música, talvez, seja a nossa maior joia. Ter o Prêmio da Música Brasileira de volta, acontecendo no Theatro Municipal, é um presente", disse Francisco Gil.

Tratamento

Preta Gil recebeu diagnóstico de câncer no intestino em janeiro deste ano. Os sintomas começaram a aparecer durante uma turnê com o pai, Gilberto Gil. Por causa do tratamento, a cantora perdeu muito cabelo nos últimos meses. "Vamos cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida", escreveu a cantora enquanto estava no salão.