Preta Gil usa as redes sociais e diz que dor da traição não pode lhe paralisar

Preta Gil usou as redes sociais, nesta sexta-feira ( 26), para dividir com os fãs como vem levando o tratamento do câncer e aproveitou para refletir sobre a traição do ex-marido Rodrigo Godoy.

“A dor da decepção da traição não pode me paralisar! Dia após dia eu me reconecto com a minha essência e volto a sorrir”, disse a cantora.

Em meio ao desabafo, ela acrescentou que fez uma atividade acomapanhada da família do Parque Ibirapuera e foi emocionante.

"Hoje fiz duas coisas que nunca tinha feito: andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e joguei boliche, foi muito emocionante. Ver a mobilização da família para me ver feliz é algo indescritível. Eles escolheram me amar e cuidar e eu aceitei. Isso não é algo fácil, porque eu sempre fui a que escolhi cuidar, e hoje me permito ser cuidada!”, detalhou a cantora.