Filho de Leonardo termina casamento de 12 anos: 'Um dos piores momentos da vida', diz ex

O filho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo, e a influenciadora digital Thais Gebelein se separaram após 12 anos de casamento. O anúncio foi feito nas redes sociais da influencer. Na publicação, Thais citou que vive “um dos piores momentos da vida”, sem dar mais detalhes sobre o que ela estava falando.

“Pedro e Eu, decidimos seguir nossos caminhos separados, vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim. são coisas que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou num dos piores momentos da minha vida, vivendo o que preciso viver neste momento e já tem sido muito difícil lidar. Espero que respeitem ambos os lados”, escreveu a influenciadora.

Pedro Leonardo é o mais velho de seis filhos do cantor Leonardo. Assim como o pai, também seguiu a carreira artística e chegou a formar uma dupla com seu primo, Thiago Costa. Ele se casou com Thais em 2010. Os dois são pais de Maria Sophia e Maria Vitória.