Zé Felipe é processado por suposto plágio

O cantor sertanejo Zé Felipe se tornou alvo de um processo de plágio por conta da música “Toma Toma Vapo Vapo”, parceria com MC Danny, segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash, do UOL. De acordo com o jornalista, o compositor José Carlos de Lima Pereira, conhecido como Carlinhos Mutuca, diz que o hit do filho de Leonardo seria um plágio da música “Vip Vap”, de sua autoria.

Ainda segundo o Splash, Carlinhos Mutuca iz que já havia divulgado sua música em programas de TV como “Legendários”, da TV Record, e “Programa do Ratinho”, do SBT. Segundo ele, as duas músicas se parecem devido às palavras utilizadas em seu refrão e pelo fato de “Toma Toma Vapo Vapo” trazer o mesmo sentido sexual de “Vip Vap”.

Além de indenização por danos morais, o compositor pede para que seu nome seja incluído como autor da obra que inspirou o sucesso de Zé Felipe. A agência Talismã e Zé Felipe se manifestaram por meio de uma nota enviada à coluna de Lucas Pasin: “O escritório do cantor Zé Felipe esclarece através da sua assessoria de imprensa, que tomou conhecimento da ação proposta por José Carlos. Assim sendo, o departamento jurídico está elaborando defesa comprovando que inexiste razão no mérito do pedido, como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música (cantor), as demais questões deverão seguir entre o Autor e as gravadoras/produtoras”.