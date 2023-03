Filho de Ivete Sangalo doa cabelos cortados a grupo que dá assistência a crianças com câncer

Marcelo Cady, de 13 anos, filho de Ivete Sangalo, doou os cabelos cortados para o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC), instituição da Bahia. A cantora de axé postou um vídeo gravado pelo garoto, antes de cortar os cabelos, informando qual destino daria às madeixas, após ficar dez anos sem cortá-las.

"Depois de 10 anos cuidando dessa cabeleira aqui, eu vou finalmente cortar e vou doar para a galera do GACC, com muito carinho e muito respeito", falou Marcelo, no vídeo.

Nos stories, a cantora publicou o vídeo, dizendo que sente muito orgulho do filho pela decisão tomada, ao ajudar a melhorar a autoestima de crianças em tratamento contra o câncer.

O GACC é uma instituição sem fins lucrativos, fundada na Bahia em 1988. Os criadores, pais de crianças que tiveram câncer, decidiram criar o grupo para apoiar e auxiliar crianças carentes que enfrentam a doença no estado.

