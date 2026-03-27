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Filho de ex de Ana Maria Braga fala sobre prisão do pai nos EUA e 'assume' responsabilidade

Jovem participou de programa de TV e pediu desculpas ao pai e à madrasta

O Liberal
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Marcelo Frisoni, e Ana Maria Braga foram casados por seis anos (Reprodução/ Redes sociais)

Luiz Henrique Frisoni, filho do empresário Marcelo Frisoni, ex-marido da apresentadora Ana Maria Braga, falou pela primeira vez, nesta quinta-feira (26), sobre a prisão do pai nos Estados Unidos.

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Ele afirmou ter tido envolvimento na situação, pediu desculpas e atribuiu o caso à própria “ingenuidade”. "Gostaria de pedir desculpas publicamente por toda essa confusão causada por mim”, disse ao Balanço Geral. 

Entenda o caso

Marcelo Frisoni foi detido no dia 20 de março, em Orlando, suspeito de participação no roubo de um relógio de luxo. O caso teve início quando a atual namorada do empresário levou o item do Brasil para os Estados Unidos, a pedido de um amigo de Luiz Henrique.

Ao receber o objeto, o suposto dono desconfiou da autenticidade e concluiu que se tratava de uma réplica.

Durante a entrevista, Luiz Henrique contestou informações divulgadas sobre a existência de um cofre com relógios falsificados na residência da família. “Essas fotos de relógios e de instrumentos são uma grande invenção. São situações totalmente inverídicas”, disse.

Ele também afirmou que estaria sendo alvo de uma tentativa de extorsão. Segundo relatos, o desentendimento evoluiu para agressões físicas e verbais, o que levou ao acionamento da polícia.

Durante a ocorrência, agentes localizaram um cofre com relógios falsificados e ferramentas que teriam sido utilizadas na manipulação dos itens, que foram apreendidos.

A versão apresentada por Luiz Henrique diverge de um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias, que mostraria o jovem orientando um amigo a procurar um item dentro de um cofre na residência durante o episódio.

O jovem identificado como Flávio, apontado como dono do relógio, afirmou que percebeu que o produto não era original e acionou a polícia após confrontar Marcelo Frisoni.

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