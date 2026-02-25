Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Por que o programa de Ana Maria Braga deixou de ser livre?

Estadão Conteúdo

No ar desde 1999, o Mais Você, comandado por Ana Maria Braga na TV Globo, deixou de ter classificação livre para todos os públicos. A partir de decisão publicada na última sexta-feira, 20, a atração passou a não ser recomendada para menores de 10 anos.

A mudança foi definida após análise da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O que pesou na decisão

De acordo com o relatório técnico do governo, foram identificados ao longo das edições conteúdos que envolvem violência, sexo e drogas. Entre os pontos mencionados estão exibição ou menção a armas, descrições de cenas violentas, imagens de cadáveres, sangue e referências a mortes intencionais.

Parte desse conteúdo aparece quando o programa repercute acontecimentos de novelas e outras produções da emissora. Segundo avaliação oficial, essas ocorrências costumam estar inseridas em contexto ficcional e narrativo.

O documento também menciona a abordagem de temas relacionados à sexualidade, incluindo relatos sobre prazer e casos de abuso, além de discussões sobre drogas ilícitas, principalmente em quadros jornalísticos. Ainda assim, o entendimento do órgão é que, na maior parte das vezes, esses assuntos são tratados sob viés informativo e de conscientização.

Prazo para adequação

A emissora teve cinco dias úteis, a partir da publicação da decisão, para ajustar a classificação indicativa na exibição. Na edição levada ao ar nesta terça-feira, 24, a nova faixa etária já aparecia sinalizada na programação televisiva.

Até a publicação desta reportagem, no entanto, a classificação no streaming ainda constava como livre para todos os públicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/PROGRAMA/ANA MARIA BRAGA/CLASSIFICAÇÃO/MUDANÇA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Os Dinâmicos celebram o novo álbum 'Baile da Guitarrada' com shows em Belém

grupo lança disco inédito e reafirma a guitarrada como patrimônio cultural imaterial da Amazônia

25.02.26 12h59

HONRA

Exclusivo: Mestre Ciça, campeão do Carnaval do Rio de 2026, é o convidado do Camarote Miltons

Além dele, Evandro Malandro e Mestre Fafá também estarão no espaço

25.02.26 12h27

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

MÚSICA

Nilson Chaves apresenta ‘Um Canto Amazônico’ em show intimista na Casa Namata

Cantor sobe ao palco no sábado (28), às 21h, com repertório que reúne clássicos e novas canções

25.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

'DÁ-LHE A DENTADA'

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

25.02.26 9h35

NOVO AFFAIR?

Quem é Rafael Olarra? Conheça o suposto namorado do ator Pedro Pascal

Diretor foi visto com o astro de “The Last of Us” em Nova York e Los Angeles; aparições após o Valentine’s Day ampliaram especulações

25.02.26 11h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda