Família de Gugu Liberato entra em acordo por herança, mas ‘suposto’ filho trava processo

O processo envolvendo a herança de Gugu Liberato enfrenta um novo obstáculo devido à ação movida por Ricardo Rocha, que alega ser filho biológico do falecido apresentador de TV. A disputa judicial tem impedido a conclusão da partilha de bens, que a família de Gugu tentou resolver de forma extrajudicial.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, Aparecida Liberato, irmã de Gugu e responsável pela administração da herança, entrou com um pedido urgente na Justiça para que o acordo de divisão dos bens fosse aprovado. Todos os herdeiros indicados no testamento, incluindo os filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia, bem como sua mãe Maria do Céu Morais Liberato e cinco sobrinhos, estavam em consenso para realizar a partilha extrajudicialmente.

No entanto, Ricardo Rocha solicitou à Justiça que a partilha fosse interrompida até que um teste de DNA, já autorizado, confirmasse ou não sua paternidade.

Ricardo argumenta que nenhuma divisão de bens pode ser realizada até que sua legitimidade como filho de Gugu seja esclarecida. Ele também exigiu que os bens do apresentador permaneçam inacessíveis a qualquer herdeiro até que o resultado do exame seja divulgado.

A juíza Eliane da Camara Leite Ferreira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, havia inicialmente acatado o pedido de suspensão do inventário por 30 dias, para permitir que a família resolvesse a questão de forma extrajudicial. Contudo, a intervenção de Ricardo Rocha prolonga a disputa, adicionando uma camada complexa à já conturbada divisão de bens do apresentador.

Caso a paternidade seja confirmada, poderá haver alterações significativas na distribuição dos bens, incluindo a possibilidade de exclusão de herdeiros que não são filhos diretos de Gugu, como apontado por Rocha em sua petição.