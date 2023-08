Família de adolescente morto em show aceita acordo com o cantor Travis Scott

John Hilgert tinha apenas 14 anos quando morreu durante um tumulto em show do cantor norte-americano Travis Scott. Sua família, que processava o artista e empresas que organizaram o evento, desistiu do caso e resolveu a situação através de um acordo longe dos tribunais.

Além do adolescente, outras nove pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante um tumulto que ocorreu em um show do cantor de trap em Houston, nos Estados Unidos, em 2021. Relatos apontam que pessoas ficaram prensadas na grade que separava o público do palco e que não existiam socorristas suficientes para o número de pessoas no evento, superior a 50 mil.

Também existiram indícios de que criminosos injetaram drogas em pessoas que estavam no evento, caso de um oficial de segurança que precisou ser reanimado com um medicamento antidrogas, com o objetivo evitar uma possível overdose.

O valor recebido pela família de John Hilgert não foi exposto, assim como os acordos feitos pelas famílias de Axel Acosta, de 21 anos, e Brianna Rodriguez, de 16 anos, que também foram vítimas fatais no evento.

O trapper, que recentemente lançou um novo álbum musical, segue realizando eventos em todo o mundo e se prepara para realizar um show no Circus Maximus, em Roma. O local já foi o maior circuito de corridas de bigas do Império Romano.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)