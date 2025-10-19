Fafy Siqueira fala sobre esposa 35 anos mais nova e destaca maturidade na relação

A atriz e humorista Fafy Siqueira, de 69 anos, abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com a cozinheira e atriz Fernanda Lorenzoni, 35 anos mais nova. Em entrevista recente, Fafy contou que o amor entre elas nasceu da amizade e destacou que a diferença de idade nunca foi um obstáculo, mas sim um aprendizado diário.

Segundo Fafy, o relacionamento é marcado por respeito, leveza e companheirismo. A humorista contou ainda que o romance começou de forma discreta, mas com o tempo as duas decidiram viver o amor de maneira aberta e sem receios.

VEJA MAIS

Fernanda, por sua vez, também já comentou sobre a união com a atriz, dizendo que a diferença de idade nunca pesou. Para ela, o carinho e a sintonia entre as duas são mais fortes do que qualquer julgamento externo.

Fafy e Fernanda vivem juntas há alguns anos e frequentemente compartilham momentos de carinho nas redes sociais. Sempre bem-humorada, a atriz afirma que o segredo do relacionamento é a leveza: “O amor, quando é verdadeiro, não envelhece. A gente aprende a rir junto, a se apoiar e a respeitar o tempo uma da outra.”