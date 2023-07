Ex-presidente Michel Temer entra na tendência do filme da Barbie e web reage; vídeo

Na tarde deste sábado (22), o ex-presidente da república Michel Temer surpreendeu os seguidores nas ao participar das tendências cor-de-rosa, inspirado no filme boneca Barbie. Em sua conta no Twitter, o político do MDB fez um vídeo divertido em que apareceu caracterizado, interpretando o personagem Ken, o namorado da Barbie.

A publicação viralizou na mesma semana de lançamento do filme, inspirado em uma das bonecas mais famosas do mundo, que tem conquistado a atenção do público de todas as idades. Ao som da música "Sou a Barbie Girl", sucesso da cantora Kelly Key nos anos 2000, o vídeo publicado pelo ex-presidente arrancou sorrisos e divertiu os internautas, que compartilharam e comentaram a postagem em grande quantidade.

Os internautas reagiram:

Com seu humor tradicional, Michel Temer acrescentou na legenda: "Barbie-me-ei", gerando ainda mais comentários e deixando os internautas.

