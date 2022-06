Ex-paquito, Xand Canhoni conta que disputava holofotes com Xuxa; veja como ele está hoje em dia

Xuxa teve um dos programas de auditório mais assistidos nos anos 1980, até os anos 2000, e era sucesso principalmente entre as crianças. Paquitas e paquitos faziam parte do show e animavam o programa. Muitos sonharam em fazer parte do time dos animadores. Xand Canhoni conquistou esse objetivo e fez parte do programa como paquito, mas em entrevista à revista "Quem", revelou que disputava os holofotes com a rainha dos baixinhos.

“Eu queria aparecer mais que a Xuxa. Eu achava que a Marlene Mattos deveria investir mais tempo em mim, porque eu dançava e cantava mais do que ela [Xuxa]. Eu cantava ao vivo, porque ela não cantava nada. Aí, me faziam usar playback no palco e isso para quem é músico é o fim. O Michael Sullivan queria me transformar no maior showman do país e eu segui carreira solo”, contou Xand, que agora é missionário.

Ele explicou que tinha 17 anos quando foi convidado a participar do programa, e que relutou ao saber que era para trabalhar com crianças. “Mas falaram que era para cantar e eu pensei na minha carreira solo. Fui escolhido por Michael Sullivan e Paulo Massadas. Fiz dois filmes: Lua de Cristal e Sonho de Verão. Em 1992, saí para carreira solo e, em 1994, já estava fazendo uma temporada de shows fora do país”, contou o ex-paquito.

O cantor hoje em dia é missionário em Níger, na África Ocidental, além de ser pai de 19 filhos adotados. O trabalho com Xuxa lhe deu na época um certo conforto, com shows que fazia fora do “Xou da Xuxa”. “Quando a chegavamos para cantar com a Xuxa, tinham vários fã-clubes meus também”, disse Xand.

Atualmente o cantor se diz arrependido de não ter dado explicações para os fãs sobre seu sumiço e também por algumas declarações que deu na época, quando era “imaturo”.

