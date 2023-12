Fábio Gontijo, ex-marido de Jenny Miranda, declara ter sofrido agressão

Ex-marido de Jenny Miranda, o médico Fábio Gontijo, declarou que sofreu agressões físicas por parte dela. Fábio negou que o divórcio tenha sido pelo cancelamento da ex-participante do reality “A Fazenda” (TV Record).

O anúncio da separação do casal veio no início de dezembro, poucas semanas após a saída da ex-Fazenda do programa. Em uma sequência de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, Fábio diz que Jenny, durante a festa de encerramento do reality, se vitimizou e contou mentiras.

“Vamos deixar claro, Jenny. Você sabe muito bem que eu não larguei você por causa de cancelamento. Pelo contrário, eu estive com você”, fala o ex-marido.

Fábio deixa claro o motivo do término, relembra que foi agredido por Jenny em um navio e em outros locais, quando começavam a discutir: “Esses momentos, que eram muito ruins, eles eram acompanhados de agressão, inclusive agressão física. Eu sempre fui contra agressão física. Na verdade, eu sempre fui contra perda do respeito do relacionamento. Então, acho que a partir do momento que acabou o respeito, acabou o relacionamento. A agressão física é só um reflexo de que as duas pessoas já não se respeitam mais."

O médico se manifestou ao ver que Jenny estava sendo deixada de lado na festa. “Você se colocar de vítima aí e, ainda por cima, usar o nosso relacionamento, o término do nosso relacionamento dando falsas justificativas para chamar atenção e se fazer de coitada, Jenny?”, questiona.

O ex-marido de Jenny afirma que está triste e decepcionado ao vê-la usando a separação para chamar atenção. Fábio deixa claro que não quer aproximação ou amizade com ela.

“Você está aí, em rede nacional, se colocando de coitadinha, dizendo que eu terminei contigo por causa de cancelamento. Nunca tive medo de cancelamento. Vivi contigo todo esse período. O mínimo que eu acho que eu mereço, depois de tudo que a gente viveu, é consideração”, lamenta Fábio.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)