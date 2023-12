Jenny Miranda publica stories reclamando do excesso de haters

Na noite de terça-feira (5), fãs da Jenny Miranda, ex-participante de “A Fazenda 15”, se preocuparam com ela por conta de uma sequência de stories postados pela influenciadora. Segundo portais que repercutiram o caso, ela teria tomado uma cartela de antidepressivos antes de publicar os Stories em seu perfil do Instagram desabafando sobre as perseguições que vem sofrendo.

Jenny também mencionou a recém-anunciada separação de Fábio Gontijo: "Perdi a única pessoa que estava do meu lado e não foi tudo que ele contou, ele já estava sob pressão quando eu tava no reality. Monte de haters xingando ele por minha causa. Ele já tinha tomado essa decisão, mas eu não sabia".

Preocupados, fãs que acompanhavam as postagens acionaram a Polícia e o Samu, ao mesmo tempo, a família da ex-peoa foi ao seu encontro. Por volta das 22h20, seu ex-marido publicou um comunicado em seus Stories tranquilizando os fãs da ex-esposa: "Pessoal, a Jenny foi para o hospital. Vou comunicando conforme tivermos mais informações. Obrigado a todos que se preocuparam".