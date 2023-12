Fábio Gontijo sobre divórcio com Jenny: “algumas situações já estavam fugindo do controle”

Fábio Gontijo falou sobre o término de seu casamento com Jenny Miranda. O médico confirmou que foi ele quem encerrou a relação e revelou que um advogado já está cuidando dos trâmites do divórcio.

“Já contactamos o advogado para acertar os papéis do divórcio. Como está tudo muito recente, ainda estou com a cabeça cheia. Mas espero que em breve tudo isso passe. Desejo que a Jenny seja muito feliz, este término vai ser benéfico para ambas as partes”, declarou à coluna de Fábia Oliveira.

VEJA MAIS

Sobre o que motivou o término da relação, Fábio Gontijo explicou que “algumas situações já estavam fugindo do controle”. “Eu e a Jennifer enfrentamos o mundo juntos e eu a defendi sempre que pude. Porém, eu sabia que a única coisa que poderia nos destruir seríamos nós mesmos. Nós dois temos o gênio forte e algumas situações já estavam fugindo do controle. Para não prejudicar ninguém e não nos magoarmos mais ainda, decidi colocar um ponto final nessa história, antes que algo pior acontecesse. Ainda estou muito magoado, mas seguimos nossos caminhos sem rancores ou traições”, falou.

A informação sobre o término do casamento foi compartilhada pela influenciadora Jenny Miranda através de seus stories no Instagram nesta segunda-feira (04). Jenny apareceu chorando na publicação e revelou que a decisão foi tomada pelo médico e assegurou que não houve traição.