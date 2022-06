Ex-marido de Britney Spears estava armado quando tentou invadir o casamento da cantora

O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, estava armado com uma faca quando tentou invadir o casamento da cantora com Sam Asghari. O homem foi impedido por policiais de entrar na cerimônia e, após o ocorrido, as autoridades entraram com um pedido urgente de medida protetiva contra ele.

Após o mandado de afastamento, Alexander deve manter 91 metros de distância de Britney e Sam, e da mansão do casal. Caso ultrapasse esse limite, ele pode ser preso novamente. O advogado da cantora, Mathew Rosengart, agradeceu a polícia e relatou que a tentativa de invasão foi uma falha da equipe de segurança de Britney.

Na delegacia, as autoridades descobriram que, além desta invasão, Alexander tinha um mandado aberto por peculato e posse de propriedade. Devido a essas acusações, a fiança para ser liberado ganhou um adicional e passa de R$ 100 mil.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)