Britney Spears posta novas fotos nua e seguidores se dividem em comentários

Britney Spears voltou a publicar em seu perfil do Instagram uma série de fotos onde aparece completamente nua, apenas com alguns emojis cobrindo suas genitais. Isso acabou dividindo opiniões de seguidores da cantora: enquanto uns defendem que Spears só está celebrando sua liberdade, há quem diga que ela pode estar demonstrando sinais de que não está bem.

Britney publicou 12 fotos nua no Instagram entre domingo e segunda-feira (8 e 9), uma quantidade alta de uma só vez, divididas em três postagens diferentes. Os comentários de julgamento logo vieram.

"Como um profissional de saúde mental - tem algo seriamente errado aqui. Não é pelo fato do que ela está postando, mas a natureza disso. Essa é a Brtithey Stears, ela tem noção de como ser um símbolo sexual e como ser sedutora. Eu vi muitas mulheres deixarem algum relacionamento abusivo (seja romântico ou não), e tentar abrir suas asas de forma similar. No entanto, essas fotos (o semblante no rosto e a linguagem corporal) não gritam 'símbolo sexual sedutor' - parecem fotos de mulheres que estão sendo traficadas e tendo os seus corpos avaliados. Não estou dizendo que ela está sendo traficada, mas o comportamento e vibração que ela está emitindo são preocupantes", escreveu um seguidor de Britney.

Há mais uma série de comentários como esse, de pessoas dizendo que Britney está doente. Por outro lado, há quem defenda a cantora, que acabou de sair de um processo traumático de tutela, que durou 13 anos e só acabou depois de uma longa batalha judicial e campanha massiva de fãs pela sua liberdade.

"Juro que as pessoas esqueceram que a Britney estava em uma prisão feita pelo próprio pai nos últimos 13 anos. Ela sente falta dos anos em que todos éramos horríveis no Instagram e usávamos aqueles apps bregas de filtros. Ela está se sentindo. Deixe-a ser", escreveu outro seguidor.

Esta não é a primeira vez que Britney compartilha fotos onde aparece completamente nua desde o fim de sua tutela. Em seus posts, inclusive, ela costuma ser bastante crítica à família, deixando claro que o período da tutela não fez nenhum bem para ela.

Mesmo assim, a cantora de "Toxic" precisou enfrentar comentários que defendiam a permanência de sua tutela. "Estou começando a pesnar que aqueles que estavam no controle talvez devessem ter ficado no controle", escreveu um seguidor.

Só Britney não pode celebrar o seu corpo?

O assunto foi parar no Twitter, e teve quem apontasse que as críticas são pura hipocrisia, considerando que outras celebridades também fazem exatamente a mesma coisa. "Então Kim Kardashian pode fazer isso e a Britney não? E vocês querem chamá-la de louca quando ela só está fazendo a mesma coisa que todas as outras garotas estão fazendo?", questionou uma pessoa no Twitter.

De fato, publicar nudes não é coisa que só Britney anda fazendo. Uma série de celebridades têm feito o mesmo para celebrar os seus corpos faz algum tempo, incluindo nomes como Bella Hadid, Julia Fox, Christina Aguilera, Rihanna e Lizzo. Veja:

Quanto a Britney, esta também não é a primeira vez que ela precisa lidar com críticas sobre os nudes. Ela já disse em posts anteriores que as fotos a representam como uma mulher "livre e rebelde".