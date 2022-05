Britney Spears sofre aborto espontâneo: 'Momento devastador'

A pop star Britney Spears, que estava esperando o terceiro filho, fruto do relacionamento com ator iraniano Sam Asghari, comunicou aos fãs, pelas redes sociais, que sofreu um aborto espontâneo. "É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Este é um momento devastador para qualquer pai e mãe", inicia o post da cantora.

"Talvez devêssemos ter esperado para anunciar até que estivéssemos mais adiantados, mas estávamos muito animados para compartilhar as boas notícias", continua Britney, que anunciou a gestação no mês passado.

A cantora finaliza dizendo que tem a intenção de engravidar novamente: "Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Vamos continuar tentando expandir a nossa linda família. Somos gratos por todo o apoio de vocês. Pedimos gentilmente privacidade durante este momento difícil".

O post sobre a perda do bebê foi feito nos perfis dela e também do ator. Vários seguidores comentaram, lamentando o ocorrido.

Britney Spears é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden James, de 15 anos, do casamento com o rapper americano Keven Federline, que durou entre os anos de 2004 e 2007.