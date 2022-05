Ex-BBB Paulo André é eleito o novo embaixador da Nike

O vice-campeão do BBB 22, Paulo André, continua fazendo muito sucesso fora do reality e ganhando cada vez mais espaço na mídia. Após sua participação no programa, o ex-brother já esteve em diversos eventos importantes, mudou o visual e até foi chamado para ser modelo. Mas não para por aí! Nesta quinta-feira (12), P.A. foi convidado para ser o novo embaixador da Nike.

VEJA MAIS

Desde que estava no Big Brother Brasil, Paulo André chamou atenção pelos looks despojados e em grande estilo. Várias pessoas passaram a tê-lo como inspiração na hora de se vestir. E agora vão ter a oportunidade de fazer isso até com os calçados, pois P.A., além de ser embaixador da famosa empresa de roupas, sapatos e acessórios, também ganhou um modelo de tênis inspirado em seu”life stye".

Confira:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)