Ex-BBB 22 Gustavo Marsengo mostra rosto inchado após cirurgia de transplante; entenda

Gustavo Marsengo, participante do BBB 22, apareceu nas redes sociais sem cabelo e com o rosto inchado após uma cirurgia e surpreendeu os internautas. No último domingo (1), o ex-brother apareceu com a face diferente após ter passado por um transplante capilar, o qual pode causar edemas sem riscos. Em seu perfil do Instagram, o curitibano de 34 anos explicou o processo que está passando. Veja:

"Não se assustem, não. Inchou bastante. Acho que é porque eu dormi de lado. Contrariei algumas indicações, mas é que eu não consigo dormir de barriga para cima. Arranjei uma posição para dormir de lado, e acho que isso ajudou a descer todo esse inchaço. Agora é fazer bastante gelo, ficar com a cabeça para cima. Mas não precisem se preocupar. Nos três primeiros dias é bem normal acontecer isso."

O ex-BBB decidiu mudar o visual antes de se casar em 2025 com sua esposa, Laís Caldas, a qual conheceu dentro do BBB 22. No Natal de 2023, Gustavo aproveitou a comemoração e pediu Laís em casamento, de joelhos, na frente da família dela. "Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo", disse ele, na ocasião.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)