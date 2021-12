Ex-BBB paraense Hadybala vai 'abandonar’ prótese capilar e fazer transplante na Turquia

O paraense Hadson Nery, ex-participante do reality show ‘BBB 20’, revelou que irá à Turquia para fazer um transplante capilar. Por conta da pandemia, os planos do 'ex-brother' tiveram que ser adiados este ano, mas ele diz que já começou a se programar para por o plano em prática em 2022. As informações são do GShow.

VEJA MAIS

Ao longo dos últimos dois anos, o técnico de futebol investiu em próteses capilares três vezes para esconder as 'imperfeições' indesejadas. "O transplante vai ficar natural, não vou ter mais o trabalho de ir à clínica para fazer a manutenção da prótese. Como ainda estou exposto, sou reconhecido, estar bem ajuda muito comercialmente", afirmou.

Em entrevista ao Gshow, ele afirmou que o transplante foi um ‘presente’ que recebeu logo após sair do reality show, mas somente agora pode começar a se organizar para colocar em prática a mudança e poder abandonar o boné.