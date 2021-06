Nome da vacina cubana ‘Abdala’ lembra ex-‘BBB’ paraense Hadybala e vira meme

No início da semana, cientistas cubanos anunciaram que a vacina produzida no país tem eficácia de 92,28% contra o novo coronavírus. Apesar da boa notícia, que indica mais uma alternativa de imunização contra a covid-19, a novidade viralizou por um outro motivo: a semelhança do nome da vacina, “Abdala”, com o apelido do ex-“BBB”, Hadson Nery, o “Hadybala”.

As comparações caíram nas graças do próprio “Hadybala”, que brincou: “Com essa vacina Abdala, você ficará imunize contra coronavírus, fadas sensatas e seletivas, e pombagerisses. Falei, tô leve”. Além disso, ele aproveiou para reforçar campanha de imunização: “Bora ficar grandão sem medo, galera, bora vacinar”, disse, em referência a suas gírias no programa.

Com essa vacina Abdala vc ficará imune contra corona vírus 🦠, fadas sensatas e seletivas e pombagerisses falei tô leve ✌🏼 — Hadson Nery ⚽️ (@HadsonNery) June 22, 2021

Com participação polêmica no “BBB 20”, Hadson foi o terceiro eliminado da edição que premiou a paulista Thelma Assis. Ele é conhecido por fazer comentários ácidos sobre os ex-colegas de confinamento.

Veja a repercussão:

a vacina adbala distraindo o corona vírus enquanto o organismo cria os anticorpos

pic.twitter.com/q3QxXwkcMM https://t.co/w6HvawIpiq — renan (@staycinhos) June 23, 2021

vacina hadybala: tomei, to leve https://t.co/r4YyeceB39 — cansada de brasil (@orienhips) June 22, 2021

Efeitos da Vacina: Dançar igual o Hadybala pic.twitter.com/ac9syzMSVS https://t.co/5jmA5ILNqF — Do tempo que a Lorde era triste (@IrgoSF) June 21, 2021

eu com a vacina hadybala

pic.twitter.com/usAaDLLrHG — karina (@viadagi) June 22, 2021