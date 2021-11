Após exame de DNA, ex-BBB Hadballa descobre que tem filho de 18 anos em Belém

O paraense e ex-BBB Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, acabou de descobrir que é pai novamente. No entanto, seu filho já tem 18 anos de idade e precisou fazer um teste de DNA para comprovar o parentesco. O jovem é fruto de um relacionamento que Hadson teve em 2001, em Belém. As informações são do Portal Em Off.

Hadson fez o exame no início deste mês e, na última quarta-feira (24), soube que realmente era pai de Kleber Gabriel Mitoso. Segundo pessoas próximas ao ex-BBB, pai e filho ficaram muito felizes com a notícia, pois tiveram uma forte ligação desde que se conheceram. A aproximação entre os dois iniciou no réveillon de 2020 para 2021, em Salinas, quando o jovem pediu para tirar uma foto com Hadballa, sem saber que era o seu pai.

Foto tirada por Kléber em Salinas (Reprodução: Instagram)

Hadson contou um pouco da história entre ele e a mãe de Kleber: “A mãe dele é amiga de escola e nos envolvemos antes do meu primeiro casamento, após um baile de Carnaval. Só que eu segui a carreira de jogador e fui pro Japão, fui embora da minha cidade e não tivemos mais contato. Ela não tinha certeza também, casou e seu antigo marido assumiu o menino”, afirmou.

Pai de outros três meninos, Hadballa chegou a comentar sobre como descobriu tudo: “A mãe do menino se separou e, depois dele ter visto o ‘Big Brother’, ficou fã do Hadballa. Ele se parece muito com meu filho do meio, o Oliver. E se parece muito comigo também”, revelou.