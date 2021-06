Caio do 'BBB 21' passa por transplante capilar para acabar com a calvície: 'Qualidade de vida'

O ex-BBB Caio Afiune passou por um transplante capilar para acabar com a calvície na última semana. O brother compartilhou o resultado do processo em seu perfil do Instagram, onde contou sobre a relação que tinha com sua aparência e autoestima.

"Trabalhar a autoestima é um excelente remédio para qualidade de vida! Homens também tem que se sentir bem e a vontade com seu corpo! Minha careca me incomodava e agora estou dando adeus a ela! Bora crescer cabeeeelo!", escreveu ele ao compartilhar um foto depois do processo. Veja:

Alguns dias atrás, Caio já tinha avisado que passaria pelo processo. Para a cirurgia, o ex-BBB escolheu Thiago Bianco, médico que cuida também de cantores como Roberto Carlos, Marcos e Belutti, Lucas Lima, Lucas Lucco e Tom Cavalcante.