Ex-BBB é apagado no ringue antes de luta de Whindersson Nunes e Popó

O Fight Music Show, onde Whindersson Nunes e Popó disputaram no ringue, teve outros combates.

Ainda na noite de domingo (30), quem deu show em Balneário Camburiú, foi Esquiva Falcão. O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, apagou o ex-BBB, Yuri Fernandes. Ele não conseguiu ter uma boa atuação, já que Esquiva golpeava sem parar. Vale lembrar que o atleta olímpico prometeu não machucar o ex-BBB.

VEJA MAIS

O combate precisou ser interrompido para atendimento médico, no sexto e último round, até que Esquiva encaixou um nocaute em Yuri. Ele tem experiência de campeonatos de muay thai e jiu-jitsu.

Para quem não lembra, Yuri participou do Big Brother Brasil 12 e na edição 13. Ele também fez parte de A Fazenda, em 2017. Em 2014, ele foi detido na Delegacia da Mulher de Maceió sob acusação de ter agredido a sua namorada Angela Sousa, que era bailarina do "Domingão do Faustão". A vítima sofreu agressão na frente das pessoas que estavam em um hotel, em Alagoas, ela ficou com alguns hematomas no rosto.

Ele foi liberado um dia depois após pagar fiança de R$ 5 mil.