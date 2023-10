Ex-BBB Diego Alemão é processado por ameaçar e intimidar funcionária de boate com arma

O campeão do“ Big Brother Brasil” 7, Diego Alemão, foi processo por uma funcionária de uma casa noturna de Ipanema, no Rio de Janeiro, por ameaça e injúria. O desentendimento entre o ex-BBB e Maria Eugênia Chialvo ocorreram momentos antes dele ser preso por perto ilegal de arma de fogo no fim de setembro. As informações são do site Mais Goiás.

De acordo com ela, Alemão tentou entrar no bar onde ela trabalha sem pagar a entrada, e ao ser barrado por Maria Eugênia, começou a proferir insultos.

“Boate de merda. Todos aqui me conhecem. Quem você pensa que é para falar assim comigo? O que você está fazendo no Brasil? Volta para o seu país, pir*nha”, teria dito o ex-BBB segundo a funcionário do estabelecimento.

Em seguida, Diego teria sacado uma armada e ameaçada várias pessoas que estavam no loca, incluindo Maria Eugênia. A polícia foi acionada para retirar o ex-BBB. Horas depois, ele foi detido no bairro do Leblon e encaminhado à delegacia pelo porte ilegal de arma, mas pagou fiança e foi liberado.