Diego Alemão é transferido para clínica psiquiátrica, diz advogado

Diego Alemão foi transferido para uma clínica psiquiátrica, revelou o advogado Jeffrey Chiquini ao site EXTRA. O ex-BBB estava em uma clínica de reabilitação após ser preso por porte ilegal de arma ao ameaçar dar tiros em ruas da Zona Sul do Rio, no último dia 26 de setembro.

Na ocasião, o advogado do campeão do "BBB 7" publicou uma nota sobre os motivos que levaram Diego a ser internado. Ele teria sido hospitalizado por depressão e uso de substâncias químicas, que estariam atrapalhando o ex-BBB.

Segundo o advogado, "em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos", declarou.

A entrada na clínica de reabilitação aconteceu poucas horas depois de Diego Alemão ter deixado a 12º DP (Copacabana). De acordo com agentes, Diego dizia que daria tiros em uma esquina de Ipanema. Após as ameaças, ele pegou um táxi e foi preso na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, bairro vizinho. Ele pagou uma fiança no valor de R$ 4 mil e foi liberado.