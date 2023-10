Ex-BBB Diego Alemão vai ensinar jiu-jítsu para crianças durante tratamento químico

O ex- BBB Diego Alemão está com viagem marcada para os Estados Unidos com a intenção de iniciar um tratamento contra dependência química. Durante a estadia no país, o brother deve dar aulas de artes marciais para crianças.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o advogado do campeão do BBB 7, Jeffrey Chiquini, revelou que o tratamento é considerado sério e que Alemão não ficará internado integralmente, sendo permitido a ele que deixe a clínica em determinados períodos. “Ele também vai trabalhar dando aulas de jiu-jitsu para crianças em uma academia”, explicou.

Segundo Chiquini, no período da manhã Diego ficará em tratamento acompanhado por uma equipe de psicólogos, terapeutas e psiquiatras, e na outra deverá trabalhar. “Não tem prazo [o tratamento] e provavelmente ele deve ficar este ano aqui nos EUA”, acrescentou ao site.