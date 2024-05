Ex-BBB 24 Fernanda comemora contratação com crachá da Globo; veja quando estreia programa

A ex-BBB 24 Fernanda Bande comemorou a chegada do seu crachá da TV Globo nesta terça-feira (14/5). Nos stories do Instagram, a confeiteira comemorou a conquista, exibindo o “cartão” fazendo caras e bocas ao som de “We Are The Champions”, do Queen. Ela e Giovanna Pitel, a sua dupla de reality show, foram contratadas pela emissora e terão um programa próprio na Multishow. A novidade foi anunciada em abril.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o programa das ex-BBB’s será em formato de talk show, onde elas receberão convidados famosos para discutir intimidades em uma cama. A inspiração veio do tempo em que Pitel e Fernanda passavam horas deitas conversando no quarto Gnomo do BBB 24.