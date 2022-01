Ex-BBB 20, Lucas Gallina segue os passos de 'Hadybala' e abre perfil em site de pornografia

Lucas Gallina, que participou do BBB 20, seguiu os passos do paraense Hadson Nery e também passou a comercializar fotos íntimas em site de pornografia. A plataforma escolhida por ele foi a mesma de Hadbala, a brasileira Privacy, semelhante ao OnlyFans, que tem cobrado a assinatura mensal de R$ 200 para mostrar os "modelos" completamente nus.

"Conheça mais sobre o vilão do BBB20. A cada 50 novos seguidores, uma foto nova", diz o perfil de Lucas no site. Ele também escreveu no perfil que só vai liberar conteúdo todas as vezes em que o número de assinantes de sua página aumentar.

Neste sábado, Lucas desabafou sobre críticas que vem recebendo após postar uma foto pelado no Privacy: "O cara pode acertar 99 coisas a cada 100, mas errou uma, vai tomar na cabeça. Só porque eu postei uma foto pelado, tá lá no Privacy, o povo já tá reclamando. Eita galera que gosta de reclamar e criticar, p*!"

Ao ver o número de seguidores subir como o esperado, o ex-BBB fez nova postagem comemorando: "Daqui há pouco tem enquete porque já tá batendo os seguidores (meta). Fiquem ligados porque daqui pouco quero saber qual conteúdo vocês vão querer para a próxima foto".