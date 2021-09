Diogo Nogueira se declara ao vivo para Paolla: ‘Eu tô apaixonado, completamente entregue’

Diogo Nogueira não consegue esconder o quanto está apaixonado por Paolla Oliveira. Ao se apresentar no ‘Encontro com Fátima Bernardes’, durante a manhã desta terça-feira (17), o cantor não poupou elogios à amada. As informações são do Metrópoles.

Durante a participação no programa, Diogo revelou que os cupidos do relacionamento foram o cantor Mumuzinho e a empresária de Paolla. O artista não conseguiu disfarçar o quanto se sente completo ao lado da artista.

“Ela é uma mulher muito forte, guerreira, que gosta de trazer as pessoas, de juntar as pessoas, a família principalmente. Muito simples, verdadeira, uma das maiores atrizes desse país”, afirmou.

“Eu só tenho que agradecer a Papai do Céu, só isso e mais nada. Eu tô apaixonado, completamente entregue”, complementou.