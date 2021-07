Paolla Oliveira e Diogo Nogueira tiveram cantor de pagode como 'cupido'; saiba quem é

Segundo publicado na coluna "O Dia", da jornalista Fábia Oliveira, Mumuzinho foi o cupido do romance entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. O próprio pagodeiro foi quem fez a revelação durante o show do novo namorado da atriz da Globo. Diogo confirmou a história do amigo e ainda chamou a amada para o palco. Veja no vídeo:

"Eu posso contar a história para o Brasil? Não conta para ninguém. Vou contar. Eu fiz um facetime [chamada de vídeo para aparelhos com sistema operacional iOS] com os dois e olha o que deu", disse. Empolgado, o cantor de pagode pediu que o público saudasse os dois. "Então, eu queria os aplausos, que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva o amor", afirmou.

No momento, Paolla deu um selinho no namorado e se despediu. Mumuzinho ainda ressaltou que Diogo quase não atendeu a chamada. "Eu falei, Diogo, atende o telefone, tenho uma bênção para tua vida", recordou. "E que bênção!", vibrou Diogo. Mumuzinho apontou que, depois de apresentar os dois, deixou os dois virtualmente a sós.

Paolla e Diogo foram flagrados juntos, pela primeira vez, em uma padaria no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo colunista de fofoca, Leo Dias, no mês de junho, mas rumores apontam que os dois já estavam há cinco meses quando foram clicados lado a lado.

