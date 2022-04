Estúdio do Faustão na Band é evacuado em princípio de incêndio

O estúdio do programa do "Faustão na Band", em São Paulo, pegou fogo e teve que ser evacuado na tarde desta quinta-feira (7). A equipe do programa deixou o local às pressas. A emissora emitiu nota confirmando o princípio de incêndio.

A Band emitiu nota informando que o acidente ocorreu durante um serviço de manutenção no estúdio do programa Faustão na Band. "Um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas", detalhou.

"A brigada (de incêndio) agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje!", continuou.

