Faustão: Funcionários do programa denunciam Band de más condições de trabalho

Funcionários do programa de Faustão na Band fizeram uma reclamação coletiva alegando más condições de trabalho na emissora. O documento da reclamação foi encaminhado à emissora na quarta-feira (9), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão de São Paulo, segundo informação reportada pelo Na Telinha.

No documento, os funcionários acusam a Band, nova emissora de Faustão, de más condições de trabalho. Entre os pontos destacados estão reclamações como a longa jornada de trabalho, que chega a mais de 12 horas por dia; e também o tempo longo de descolamento entre as casas dos funcionários e o estúdio do programa de Faustão.

"O esgotamento profissional é inevitável, o que tem gerado revolta", diz trecho do documento, divulgado pelo UOL. Ainda segundo o site, o sindicato diz que já havia reclamado anteriormente com a emissora sobre os supostos abusos cometidos, mas que não houve resolução para o problema. O sindicato também pede uma reunião urgente com a Band, para debater e resolver o caso da denúncia.

A Band confirmou o recebimento do documento, e disse ao UOL que já está agendando a reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão.

Faustão grava vários programas no mesmo dia

O programa de Faustão na Band estreou no dia 17 de janeiro, e diferente de um único programa semanal como fazia na Globo, na nova emissora o programa comandado por ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, com duas horas de duração. O programa não é ao vivo, dessa forma, vários são gravados no mesmo dia, resultando em longas jornadas de trabalho para os funcionários. Isso serve para criar a chamada "gaveta" - um banco de programas gravados.

O programa nem sempre teve várias edições gravadas com antecedência, a decisão de passar a fazer isso veio depois que Faustão testou positivo para a covid-19, apenas três dias depois da estreia do programa. Na época, a Band ficou praticamente sem programas inéditos para exibir, mas Faustão se recuperou rápido e logo retomou as gravações.