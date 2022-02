Faustão é questionado na internet após usar o termo 'assédio no bom sentido'

Na Band, Faustão gerou polêmica ao usar o termo "assédio no bom sentido", durante o quadro Grana ou Fama de seu programa no canal. Usuários das redes sociais reprovaram o termo usado por Fausto Silva na terça-feira, 1º, e logo repercutiu negativamente na internet.

No programa, Faustão comentava a apresentação do imitador de pássaros Paulo Passarinho, sobre o canto de um macho e uma fêmeada espécie bicudo.

“No mundo dos passarinhos ainda tem a conquista, o assédio no bom sentido. Se o cara não cantar, não tem chance!”, disse Faustão.

A fala logo foi questionada no Twitter, pelo teor de relativização do assédio, principalmente. “O Faustão acabou de mandar o conceito de ‘assédio no bom sentido'”, escreveu uma internauta. “Assédio no bom sentido, Faustão?”, questionou outra.