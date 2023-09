Estopinha, a pet influencer mais famosa do Brasil, morre aos 14 anos

A cachorrinha Estopinha conhecida nacionalmente por participar por diversos programas do Brasil, morreu aos 14 anos, nesta quarta-feira (20). O especialista em comportamento animal Alexandre Rossi era o tutor da cachorrinha, que foi adotada com um ano. Ele fez uma publicação de despedindo dela.

Desde o início do mês ela não estava bem. Alexandre compartilhava diariamente o estado de saúde dela. A Estopinha contraiu uma infecção na unha que atacou seu estômago devido aos medicamentos.

"Estopinha se foi... dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. Catorze anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significam muito pra gente", escreveu Alexandre no Instagram.

"Ela partiu do meu lado, dormindo comigo na cama, sem dor. Eu fiz essa escolha por ela e desejo que ela tenha ido em paz, sentindo todo o amor que todos nós temos por ela. Não consigo mensurar a dor que estou sentindo, mas não posso deixar de agradecer cada mensagem, cada oração, cada pensamento positivo, cada conselho. O que mais me conforta é saber que ela foi imensamente amada e ajudou a mudar tantas vidas, começando pela minha. Eu acredito de verdade que a vida dela foi muito boa, por isso, achei que não cabia aqui uma foto em preto e branco. Nunca conheci uma cachorrinha tão cheia de vida e que amasse viver tanto e curtir cada segundo, e é assim que quero lembrar dela", disse em outra publicação.

Alexandre informou que terá um memorial hoje à tarde para celebrar a vida de Estopinha, que irá ocorrer no Pet Memorial, em São Bernardo do Campo (Av. Sadae Takagi, 860), entre 16h e 17h. "Deixaremos aberto a quem puder e quiser estar presente nessa celebração, vocês são parte da vida dela também. Logo venho também compartilhar com vocês um link para quem só puder acompanhar de forma online."