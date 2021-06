Esposa de Fausto Silva também foi demitida da TV Globo após fim de ‘Domingão’

A esposa do apresentador Fausto Silva, Luciana Cardoso, também teria sido demitida da Globo após o anúncio da ruptura antecipada do marido com a emissora, já que ela era responsável por cuidar dos detalhes pessoais dele e na condução do programa. Assim como Faustão, ela deverá seguir rumo a Band. As informações são do portal Notícias da TV.

Em entrevista ao site, Luciana contou que seu contrato já havia sido encerrado em março deste ano. No entanto, ela foi colocada como a pessoa responsável por criar o roteiro da última edição do programa ‘Domingão’.

Dentro da atração, a mulher de Faustão também já teria sido a responsável por cuidar dos looks usados pelo apresentador, da lista de abraços no programa dominical e também auxiliava na seleção dos jurados famosos do quadro ‘Dança dos Famosos’.