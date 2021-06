Faustão é homenageado por colegas da Globo em 'despedida' não oficial

Embora o público já soubesse que não haveria qualquer homenagem oficial da Rede Globo ao apresentador Fausto Silva, que teve seu contrato encerrado repentinamente pela emissora carioca e já havia manifestado seu descontentamento com a ideia de aparecer em um programa com essa tônica, amigos e admiradores decidiram homenageá-lo espontaneamente deixando centenas de mensagens carinhosas e menções a sua importância como comunicador.

No primeiro fim de semana do Domingão do Faustão sem o seu titular, Tiago Leifert deu uma breve explicação ao público sobre a sua permanência no horário. “Acho que deixei super claro na semana passada o carinho e o respeito que eu tenho pelo Faustão e pelo Domingão”, resumiu.

A apresentadora Fátima Bernardes também usou alguns segundos do 'Encontro' para deixar um recado a Fausto, assim como outras colegas de emissora. Mas todas as manifestações feitas no ar, dentro da grande da emissora, foram bem discretas.

Já nas redes sociais, houve mais espaço para declarações de amizade e reconhecimento ao trabalho de Fausto Silva. Angélica aproveitou um twitter que fez para destacar sua participação no quadro 'Dança dos Famosos' como jurada para deixar sua mensagem: “Mas quero registrar aqui toda minha admiração , carinho e respeito ao nosso #FaustoSilva! Pude viver no palco do Domingão momentos incríveis sempre contando com sua generosidade e amizade. Desejo que ele abrace esse tempo para descansar e cuidar da mente e do corpo e que o novo ciclo venha com luz e muito amor! Ele merece!”, completou a loira.

A atriz Nathalia Dill, que participou do quadro 'Arquivo Confidencial', também deixou uma mensagem para o apresentador. “Quero deixar aqui a minha homenagem ao Fausto! Muito obrigada por sempre me receber com todo carinho. Sempre me senti muito acolhida no seu programa. Você sempre tinha uma palavra de carinho pra todos que recebia”.

Carol Nakamura, que ficou conhecida desde que passou a integrar o corpo de balé do programa, foi mais longe e fez um longo desabafo sobre a saida do apresentador. “Após mais de 32 anos batendo recordes e mais recordes, infelizmente, encerrou-se um ciclo. Escrevo este texto, com lágrimas nos olhos, e me perguntando, por que desta forma? Você se doou, se entregou, foi visionário…”, destacou fazendo referência ao fato que o apresentador não deverá se despedir do público."

A dançarina também fez questão de agradecer a Fausto Silva por ter lhe aberto as portas. “Tenho uma admiração e gratidão gigantescas por ti, e não tem como mensurar em algumas palavras limitadas pelo Instagram. Eu quero lhe parabenizar, e agradecer por tudo! Se hoje não sou Ana Carolina, sou Carol Nakamura, é graças a ti, a oportunidade que me foi dada, aos ensinamentos diários, e as aulas ao vivo todas as vezes que estive contigo”, agradeceu.

Após saída de Faustão, esposa também é demitida da Globo

Poucos dias após a notícia sobre a saída de Faustão da emissora começar a circular, a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, também foi demitida da Globo. Roteirista e produtora do 'Domingão', ela seguirá o caminho do marido e irá para a Band.

Roteirista e produtora do 'Domingão', Luciana Cardoso seguirá o caminho do marido e irá para a Band (Reprodução)

Segundo o portal Notícias da TV, a saída de Luciana da emissora se deu em comum acordo, já que ela era a responsável por cuidar de detalhes pessoais do marido na condução do programa. Ela mesma confirmou ao site que seu contrato havia encerrado em março, mas ela foi creditada como roteirista até a última edição em que o apresentador esteve à frente do dominical.